Se tra gli eletti il confronto è aperto, sui social (a partire dalla pagina Facebook de La Notizia ) sostenitori e iscritti M5S discutono animatamente. Divisi tra l’intransigenza di chi sostieme che il Movimento debba rompere col Pd e proseguire da solo, e chi, invece, ritiene l’alleanza un “male necessario”. Tra i fautori della via solitaria, Luigina Chicchi, che posta: “Basta Pd, se non vuole morire il M5S. Per me Appendino ha perfettamente ragione! Stiamo perdendo tutta la credibilità andando insieme al Pd, perché non ha niente a che fare con il M5S, è molto simile alla destra e lontano da noi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - M5S, sui social s’infiamma il dibattito tra gli iscritti sul rapporto con il Pd: da “Senza alleanza si sparisce” a “Basta dem, per non morire”