M5s Appendino minaccia le dimissioni | Troppo vicini al Pd Tanti non ci votano più per questo

Le tornate elettorali che si sono tenute in questo inizio d'autunno in diverse Regioni d'Italia, e altre ve ne saranno a fine novembre, stanno schiarendo pure il cielo politico di Torino, dove nel 2027 si andrà alle urne per le Comunali. Nel weekend scorso si è votato in Toscana: ha vinto il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it