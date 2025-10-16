M5 debutta su iPad Pro e MacBook Pro 14 | AI in locale e più autonomia

L’arrivo del chip M5 inaugura una fase nuova: il MacBook Pro 14” e il rinnovato iPad Pro elevano l’intelligenza artificiale da semplice funzione a componente strutturale, con prestazioni potenziate, autonomia estesa e sistemi operativi ripensati per il lavoro in locale e la massima efficienza. L’orizzonte che cambia: M5 e l’AI non sono più un optional . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - M5 debutta su iPad Pro e MacBook Pro 14: AI in locale e più autonomia

