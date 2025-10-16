MOTajani | ora rafforzare cessate fuoco

17.14 "Siamo pronti a fare la nostra parte dal punto di vista umanitario e della ricostruzione" e "a partecipare anche a eventuali missioni di pace con i nostri militari". Così il ministro degli Esteri, Tajani, ai Med Dialogues a Napoli. Ora dobbiamo "rinforzare il cessate il fuoco", sottolinea. Poi afferma: dopo l'accordo e il rilascio degli ostaggi il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia è "più vicino", ma è "difficile" definire i tempi. Prima l' obiettivo "no armi e no Hamas"."Crediamo nell'Autorità nazionale palestinese". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

