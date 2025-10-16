Lutto terribile nello sport italiano dramma per Bobo Vieri
Lutto profondo del mondo dello sport: un dramma che ha colpito molti, ma in particolare l’ex calciatore Bobo Vieri Il mondo dello sport italiano è stato colpito da un gravissimo lutto: è venuta a mancare una figura centrale, che ha lasciato un segno profondo in tantissimi protagonisti del panorama sportivo nazionale e non solo. La notizia ha scosso in particolare Bobo Vieri, ex attaccante di Inter e Lazio, oggi volto noto e stimato del calcio italiano in qualità di opinionista. Un dolore enorme per lui, legato profondamente alla persona scomparsa, la cui perdita ha lasciato sgomento l’intero mondo dello sport. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
La comunità di #MonteSanGiacomo a lutto per la scomparsa dei coniugi Angelo Saverio Spina e Maria Antonietta Aluotto, morti nel terribile incidente stradale dello scorso sabato lungo la Statale Bussentina tra #Sanza e #caselleinpittari. Marito e moglie erano - facebook.com Vai su Facebook
Terribile lutto nel mondo del pugilato, che perde una delle sue stelle più promettenti. #ArturoGattiJr, figlio del leggendario #ArturoGatti, è stato trovato morto in Messico, a soli 17 anni. - X Vai su X
“Racconterò di te” Aveva solo 50 anni, terribile lutto per Elisabetta Canalis, il mondo dello spettacolo è sotto shock - La sua eredità continua a ispirare atleti e appassionati di sport da combattimento. Come scrive bigodino.it
Lutto in Italia, addio a uno degli sportivi più amati in assoluto - Un lutto struggente al culmine di una battaglia con una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Scrive diregiovani.it
Sport colpito da un grave lutto: è morto il campione italiano Daniele Pavan - Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi è deceduto ... Si legge su notizie.it