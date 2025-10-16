Lutto per i tre Carabinieri morti nell’esplosione | venerdì i funerali bandiere a mezz’asta nelle scuole USR Veneto | un minuto di silenzio in classe

Si celebrano venerdì 17 ottobre le esequie dei tre Carabinieri deceduti a Castel d’Azzano (VR). Il Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezzasta delle bandiere italiana ed europea. Si tratta della seconda giornata prevista dal provvedimento di lutto nazionale, dopo quella del 14 ottobre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

