Lutto per i tre Carabinieri morti nell’esplosione | venerdì i funerali bandiere a mezz’asta nelle scuole USR Veneto | un minuto di silenzio in classe

Si celebrano venerdì 17 ottobre le esequie dei tre Carabinieri deceduti a Castel d’Azzano (VR). Il Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere italiana ed europea. Si tratta della seconda giornata prevista dal provvedimento di lutto nazionale, dopo quella del 14 ottobre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Lutto per i tre carabinieri caduti a Castel D'Azzano (VR) Nella giornata di ieri le bandiere del Comune di Monteroni d'Arbia sono state messe a mezz'asta in segno di cordoglio per la tragica scomparsa di tre carabinieri nell'esplosione di un casolare a Castel

Lutto per i tre carabinieri morti a Castel D'Azzano. Il CdM approva il Documento di Bilancio (con Del Bo). Tensione a Tel Aviv (con Furlanetto) e proteste a Italia-Israele a Udine (con Ricci).

Carabinieri morti a Verona, domani funerali di Stato a Padova: proclamato lutto cittadino

Verona, lutto nazionale per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano - Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, presente a Verona insieme al ministro Guido Crosetto, ha commentato: “Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya” ... Segnala giornaledipuglia.com

Esplosione a Castel D'Azzano, funerali di Stato e lutto nazionale per i tre carabinieri morti - Meloni chiede un minuto di silenzio al Cdm per i tre carabinieri morti a Castel d'Azzano.