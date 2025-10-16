L’Uruguay ha legalizzato l’eutanasia

Giornata storica per l’ Uruguay: il Senato ha ufficialmente legalizzato l’ eutanasia. Per la prima volta in Sud America, un Paese giunge a questa conclusione attraverso una legge; in Colombia e in Ecuador, invece, questa pratica è stata decriminalizzata da alcune sentenze della Corte suprema. Lo Stato, da sempre il più progressista dell’America Latina, aveva già fatto lo stesso sia con l’aborto che con la marijuana, oltre dieci anni fa. A promuovere la maggior parte di queste riforme sociali è stato l’ex presidente José “Pepe” Mujica, in carica tra il 2010 e il 2015, divenuto un punto di riferimento per la sinistra mondiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

