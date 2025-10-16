L’Uruguay diventa il primo paese dell’America Latina a legalizzare l’eutanasia

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 ottobre l’Uruguay è diventato il primo paese dellAmerica Latina ad adottare una legge che autorizza l’eutanasia a determinate condizioni, nonostante l’opposizione della chiesa cattolica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

l8217uruguay diventa il primo paese dell8217america latina a legalizzare l8217eutanasia

© Internazionale.it - L’Uruguay diventa il primo paese dell’America Latina a legalizzare l’eutanasia

Leggi anche questi approfondimenti

l8217uruguay diventa primo paeseL’Uruguay diventa il primo paese dell’America Latina a legalizzare l’eutanasia - Il 15 ottobre l’Uruguay è diventato il primo paese dell’America Latina ad adottare una legge che autorizza l’eutanasia a determinate condizioni, nonostante l’opposizione della chiesa cattolica. Segnala internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: L8217uruguay Diventa Primo Paese