L’Uruguay diventa il primo paese dell’America Latina a legalizzare l’eutanasia
Il 15 ottobre l’Uruguay è diventato il primo paese dell’America Latina ad adottare una legge che autorizza l’eutanasia a determinate condizioni, nonostante l’opposizione della chiesa cattolica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
