L’Uomo della Domenica racconta Bologna città e squadra con la stessa anima

Domani su Sky e NOW la nuova puntata del format di Giorgio Porrà: un viaggio nel cuore rossoblù tra storia, calcio, arte e cultura, dal mito di Schiavio e Pascutti alla Coppa Italia 2025 di Italiano e Orsolini Bologna è più di una città, più di una squadra: è una comunità che respira all'unisono, tra memoria e passione. È questo il cuore della nuova puntata de "L'Uomo della Domenica – Discorso su due piedi" firmata da Giorgio Porrà, in onda da domani, venerdì 17 ottobre, alle 19 su Sky Sport Uno, alle 22.30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (disponibile anche on demand).