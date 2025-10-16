L’universo di Mirka Andolfo torna sugli scaffali | arrivano l’omnibus di Blasfamous e lo spin-off Sweet Paprika | Open for Business
La stella di Mirka Andolfo continua a brillare nel catalogo Star Comics con due uscite imperdibili: l’edizione omnibus di Blasfamous, la commedia horror-fantasy che smaschera con ironia il culto delle celebrity, e Sweet Paprika: Open for Business, nuovo spin-off ambientato negli uffici della Infernum Press e firmato da Steve Orlando (testi) e Emilio Pilliu (disegni). . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
