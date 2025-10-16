L’Unicef lancia l’allarme | l’obesità è oggi la forma più diffusa di malnutrizione nel mondo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’Unicef lancia un allarme che ribalta ogni percezione: l’obesità è diventata la forma più diffusa di malnutrizione a livello globale. Oggi riguarda un bambino o adolescente su dieci, pari a 188 milioni di giovani, superando per la prima volta il numero di coloro che soffrono di sottopeso. Il fenomeno, sottolinea l’organizzazione, interessa ormai tutte le regioni del mondo, con l’eccezione dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale. Dal 2000 a oggi, la quota di bambini e ragazzi sottopeso tra i 5 e i 19 anni è scesa dal 13% al 9,2%, mentre i tassi di obesità sono triplicati, passando dal 3% al 9,4%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

