Lunedì De Laurentiis Conte e McTominay riceveranno il Premio Scopigno 2025

Aumentano i riconoscimenti per il Napoli, De Laurentiis e gli altri volti principali, dopo un 2025 che ha visto gli azzurri vincere lo scudetto, spiazzando tutti i pronostici e bookmakers che davano l’Inter favorita. Naturale, dunque, che i partenopei ricevano diversi premi. Come avverrà lunedì quando De Laurentiis, Conte e McTominay saranno omaggiati del “Premio Scopigno 2025”. De Laurentiis, Conte e McTominay riceveranno il “Premio Scopigno”. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, “lunedì 20 ottobre Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e Scott McTominay riceveranno il prestigioso “Premio Scopigno 2025” come, rispettivamente, miglior presidente, miglior allenatore e miglior giocatore della scorsa stagione di serie A”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

