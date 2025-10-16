Luna e pane non condividono lo stesso Wi-Fi | la filosofia post moderna di Boniface e i tifosi che bevono birra su una gru | Domeniche Bestiali
“Non mi sogno neppure di prestarmi a roba simile ”. Ci abbiamo provato a farci scrivere Dom Best dall’intelligenza artificiale, ma ha risposto così e quindi ci tocca scrivercela da soli questa benedetta rubrica. Ci tocca ancora spulciare i comunicati dei giudici sportivi, per trovare perle di inimicizia sportiva e trattati di maleducazione, di rage against arbitri e avversari ma pure contro the machine, altrui o proprie. Ci tocca ancora reperire chicche alcoliche d’oltremanica o muridi impavidi e appassionati. Ci tocca ancora spulciare la pagina Instagram di Boniface: e questa è la parte più dura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Non si ripete due volte la luna, né il fiume. Due volte non si ripete il tuo sguardo, né il pane si moltiplica benché esclami mille scongiuri, innalzi altari, appoggi una pietra sull’altra, affini la gola o strappi le radici del tuo ultimo morto… Mori Ponsowy - X Vai su X
@vojo.farm Eclissi di luna, profumo di mais e una notte da Stria Nel labirinto, poco prima della trebbiatura, ci siamo persi e ritrovati tra carte, risate e il pane del forno La Mesa. Una serata che ha mischiato magia e tradizione, birra e curiosità — come piace a - facebook.com Vai su Facebook
Boniface: "Il pesce non può guidare la bicicletta perché la luna e il pane non condividono lo stesso Wi-Fi" - Victor Boniface ha di nuovo postato sui social una frase senza senso, spiazzando i tifosi che continuano a chiedersi se sia tutto a po ... Segnala msn.com
Victor Boniface e il suo strano mondo: il pesce non può guidare la bicicletta… - “Il pesce non può guidare la bicicletta”: Boniface ha pubblicato l’ultimo pensiero sul suo profilo Instagram che si aggiunge alle altre frasi indecifrabili sfornate nelle ultime settimane ... Come scrive msn.com