Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non mi sogno neppure di prestarmi a roba simile ”. Ci abbiamo provato a farci scrivere Dom Best dall’intelligenza artificiale, ma ha risposto così e quindi ci tocca scrivercela da soli questa benedetta rubrica. Ci tocca ancora spulciare i comunicati dei giudici sportivi, per trovare perle di inimicizia sportiva e trattati di maleducazione, di rage against arbitri e avversari ma pure contro the machine, altrui o proprie. Ci tocca ancora reperire chicche alcoliche d’oltremanica o muridi impavidi e appassionati. Ci tocca ancora spulciare la pagina Instagram di Boniface: e questa è la parte più dura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Luna e pane non condividono lo stesso Wi-Fi”: la filosofia post moderna di Boniface e i tifosi che bevono birra su una gru | Domeniche Bestiali

