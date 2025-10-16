Luminara patrimonio culturale immateriale Unesco al via l' iter per presentare la candidatura

Pisatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Luminara di San Ranieri come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. La Giunta comunale di Pisa, con un atto di indirizzo, ha avviato l'iter per intraprendere la candidatura dell'evento clou del Giugno Pisano.La Giunta dovrà adesso costituire un gruppo di lavoro a supporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

luminara patrimonio culturale immaterialePisa candiderà la Luminara a patrimonio culturale immateriale Unesco - Pisa intende candidare la Luminara di San Ranieri alla lista rappresentativa UNESCO del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Lo riporta msn.com

luminara patrimonio culturale immaterialeIniziative per la Giornata patrimonio immateriale Unesco - Dal 2019 è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. ansa.it scrive

Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano - Annualità 2023 - L'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano, istituito con L. Riporta regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Luminara Patrimonio Culturale Immateriale