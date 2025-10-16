Luminara patrimonio culturale immateriale Unesco al via l' iter per presentare la candidatura
La Luminara di San Ranieri come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. La Giunta comunale di Pisa, con un atto di indirizzo, ha avviato l'iter per intraprendere la candidatura dell'evento clou del Giugno Pisano.La Giunta dovrà adesso costituire un gruppo di lavoro a supporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
