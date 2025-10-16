Luminara patrimonio culturale immateriale Unesco al via l' iter per presentare la candidatura

Pisatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Luminara di San Ranieri come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. La Giunta comunale di Pisa, con un atto di indirizzo, ha avviato l'iter per intraprendere la candidatura dell'evento clou del Giugno Pisano.La Giunta dovrà adesso costituire un gruppo di lavoro a supporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

