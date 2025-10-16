L' Ultimo Pasolini al Teatro Di Documenti

E' da questa opera che è stato possibile conoscere per la prima volta gli acacdimenti dell'ultimo sequestro dell'ultimo film di Pasolini: Salò. Laura Betti nel volume dei sequestri si limitò a riportarne notizia. Ora grazie a questo lavoro si sono conosciute le motivazioni tanto che sial il. 🔗 Leggi su Romatoday.it