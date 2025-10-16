L'ultima puntata di Salvatore Amato al Paradiso delle Signore | Non dimenticherò da dove sono partito
Quella di giovedì 16 ottobre è stata l'ultima puntata del Paradiso delle signore in cui è comparso Salvatore Amato, il personaggio interpretato da Emanuel Caserio. Uno dei volti storici della soap che, però, come tanti altri prima di lui ha deciso di lasciarsi alle spalle questa intensa avventura televisiva, con una scena davanti alla quale i fan non hanno potuto trattenere la commozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mara Carfagna balla con Lupi. Lo racconta @thomasmackinson , inviato de Il Fatto Quotidiano, nell'ultima puntata de “I Poltronauti”, la nuova serie podcast che racconta i campioni di uno sport nazionale in cui l’Italia non conosce rivali: occupare poltrone e p - X Vai su X
Quarta e ultima puntata de La Ricetta della Felicità domani sera su Rai 1. Vi sta piacendo questa serie tv? #serietv #fiction #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook