L'ultima puntata di Salvatore Amato al Paradiso delle Signore | Non dimenticherò da dove sono partito

Quella di giovedì 16 ottobre è stata l'ultima puntata del Paradiso delle signore in cui è comparso Salvatore Amato, il personaggio interpretato da Emanuel Caserio. Uno dei volti storici della soap che, però, come tanti altri prima di lui ha deciso di lasciarsi alle spalle questa intensa avventura televisiva, con una scena davanti alla quale i fan non hanno potuto trattenere la commozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it