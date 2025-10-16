Bello come il sole e buono come il pane. È in questo modo che tutti coloro che l’hanno conosciuto descrivono Marco Vannini da Cerveteri, che amava la vita e voleva entrare in Aeronautica. Marco che aveva solo 20 anni quella notte del 17 maggio 2015 in cui è morto in una sequela di versioni e omissioni, che in tribunale hanno portato alla condanna dell’intera famiglia Ciontoli, ovvero la fidanzata di Marco e i parenti stretti di lei. Le ore e le conseguenze di quello che a processo è stato definito un omicidio volontario vengono descritte minuziosamente nel libro “ L’ultima notte di Marco - Verità e bugie sul caso Vannini ” (Piemme), secondo lavoro a quattro mani per Giulio Golia, inviato de Le Iene, e Francesca Di Stefano, autrice e regista del programma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L’ultima notte di Marco Vannini: vi sveliamo cosa è accaduto"