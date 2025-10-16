L' ultima fake di Fratoianni | Requisire alloggi sfitti? Lo prevede la Costituzione
"È quello che prevede anche la Costituzione italiana". Il deputato Nicola Fratoianni, co-fondatore di Avs, difende il piano case promosso insieme al Pd e al M5S che prevede di requisire di alloggi sfitti. "Quando c'è un'emergenza abitativa, quando c'è speculazione per cui le persone non riescono a pagare l'affitto, visto che costano enormi cifre, si agisce in questo modo", spiega Fratoianni parlando con i cronisti e precisando che "non si tratta di requisire la seconda casa del lavoratore che l'ha comprata per darla al figlio per intenderci". Proprio ieri, come scrive Camilla Conti sul nostro giornale, il vice capogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi, nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'Unione Inquilini, ha detto: "Di fronte alle locazioni turistiche che stanno svuotando i quartieri proponiamo un limite ai giorni di affitto breve e un tetto al numero di B&B per zona". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
