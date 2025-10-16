Lukaku obiettivo Supercoppa | il Napoli punta al rientro a dicembre

Il recupero di Romelu Lukaku continua a seguire i tempi previsti e l'obiettivo resta quello.

Romelu #Lukaku corre verso il ritorno in campo ? Obiettivo? Tornare in campo a Riad, il 18 dicembre in occasione semifinale di #Supercoppa con il #Milan ? @Gazzetta_it - X Vai su X

