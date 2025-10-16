Lukaku il dottor Castellacci | Affrettare i tempi di recupero non è consigliabile
Il dottor Enrico Castellacci (ex medico della Nazionale) ha commentato, in un’intervista a Tuttomercatoweb, le condizioni di Romelu Lukaku, che con il Napoli si è infortunato nel ritiro estivo di Castel di Sangro, senza cominciare il campionato. Il dott. Castellacci sulle condizioni di Lukaku. Lukaku secondo lei è possibile che si riveda già in Supercoppa a dicembre? « Premetto che non seguendolo non so esattamente l’entità dell’infortunio. Se si fosse fatto una lesione totale o subtotale si sarebbe dovuto operare. Se l’ha avuta parziale, è il chirurgo a decidere a fare una terapia. Affrettare i tempi non è consigliabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
