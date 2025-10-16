Lukaku fissa il rientro | Big Rom ha cerchiato una data in azzurro
La telefonata arriva ogni giorno, dal Belgio a Castel Volturno. Dall’altra parte del filo c’è Romelu Lukaku, che lavora senza sosta e aggiorna costantemente lo staff medico del Napoli. Il recupero dal grave infortunio muscolare procede bene, e da un sussurro di speranza si è passati a un obiettivo concreto. C’è una data, un cerchio azzurro sul calendario che Big Rom ha messo nel mirino per il suo grande ritorno in campo. La Rivelazione della Gazzetta: Rientro per la Supercoppa. A svelare la data tanto attesa è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il piano, per quanto ambizioso, è chiaro: l’attaccante vuole essere a disposizione per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
