Lukaku c’è la data del possibile rientro | 18 dicembre a Riad in Supercoppa contro il Milan Gazzetta

Il recupero di Lukaku prosegue e tra un mese tornerà a Castel Volturno. La Gazzetta, con Antonio Giordano, scrive che il belga potrebbe tornare in campo a Riad in Supercoppa contro il Milan. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Tra un mese, forse poco più, Lukaku tornerà a Castel Volturno, si confronterà con lo staff medico, racconterà dal vivo e personalmente ciò che adesso sta sussurrando al cellulare, riparlerà ancora e di nuovo del programma seguito in Belgio e proverà a farcela nel rispetto di una tabella che può essere indicativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku, c’è la data del possibile rientro: 18 dicembre a Riad, in Supercoppa contro il Milan (Gazzetta)

