Lukaku accelera | atteso a Napoli tra un mese vuole rientrare in Supercoppa

Gazzetta.it | 16 ott 2025

Il belga, infortunato dal 14 agosto, sta seguendo un programma di recupero in Belgio e vuole bruciare le tappe: obiettivo la semifinale di Riad contro il Milan del 18 dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lukaku accelera atteso a napoli tra un mese vuole rientrare in supercoppa

© Gazzetta.it - Lukaku accelera: atteso a Napoli tra un mese, vuole rientrare in Supercoppa

