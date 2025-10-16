Lukaku accelera | atteso a Napoli tra un mese vuole rientrare in Supercoppa

Il belga, infortunato dal 14 agosto, sta seguendo un programma di recupero in Belgio e vuole bruciare le tappe: obiettivo la semifinale di Riad contro il Milan del 18 dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lukaku accelera: atteso a Napoli tra un mese, vuole rientrare in Supercoppa

Romelu Lukaku accelera i tempi: quando può tornare

Lukaku corre verso il Napoli e Conte: "Tornerà più forte di prima"

Napoli, Lukaku, niente recupero lampo: il club frena, ecco quando potrebbe tornare in campo - Il Napoli e Antonio Conte hanno scelto la via della prudenza per il recupero di Romelu Lukaku, ancora alle prese con il lavoro personalizzato dopo l'info

Aveva ragione Conte: in attesa di Lukaku, Hojlund è il miglior 9 per questo Napoli - Ci ha messo pochissimo ad entrare nei meccanismi del Napoli, Rasmus Hojlund.

Napoli: Lukaku si cura in Belgio, 'lesione importante' - "Ho sentito ieri sera Lukaku che procede bene il suo iter riabilitativo secondo quelli che erano i tempi prefissati.