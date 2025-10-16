Lui la colpiva al volto poi le 24 coltellate Pamela era in ginocchio | trenta minuti di terrore sotto gli occhi dei vicini
La 29enne Pamela Genini colpita a morte dal compagno Gianluca Soncin sul balcone. Lei grida: «Smettila, ho una famiglia», «ti prego, ti prego, ti prego». Lui affonda il coltello nel collo di lei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un 55enne con disabilità visiva è stato aggredito brutalmente: colpito al volto, scaraventato fuori dal mezzo e picchiato da una coppia. Mentre uno dei due lo colpiva a calci e pugni, l’altro gli ha sottratto due borse contenenti apparecchi fondamentali per la sua - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca Soncin «la colpiva al volto», poi le 24 coltellate. Pamela Genini «era inginocchiata»: 30 minuti di terrore sotto gli occhi dei vicini. L'ultimo sms: «È entrato ... - Lei grida: «Smettila, ho una famiglia», «Ti prego, ti prego, ti prego». Segnala msn.com
Pamela uccisa con 24 coltellate sul terrazzino di casa, sotto gli occhi dei vicini - Le grida di aiuto, la chiamata all'ex, la parola 'Glovo': così la vittima ha provato disperatamente a salvarsi ... Scrive dire.it