Lui entra al Grande Fratello lei non la prende benissimo | l’indiscrezione

Dilei.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello finalmente in versione Simona Ventura è cominciato da poco e non mancano i drammoni. Stavolta, però, il colpo di scena arriva da fuori le mura della Casa: un concorrente attuale avrebbe avuto una relazione segreta con una donna famosa, e la notizia ha già scatenato un piccolo terremoto tra i fan. Questa stessa persona non sarebbe contenta del suo ingresso nella Casa. No, non sappiamo chi sia, ovviamente. Purtroppo è tutto avvolto da una cortina omertosa di non detti. Sui social è partita la caccia all’identità della misteriosa ex, tra indizi, supposizioni e una valanga di totonomi degni di un giallo sentimentale. 🔗 Leggi su Dilei.it

lui entra al grande fratello lei non la prende benissimo l8217indiscrezione

© Dilei.it - Lui entra al Grande Fratello, lei non la prende benissimo: l’indiscrezione

News recenti che potrebbero piacerti

entra grande fratello prendeGrande Fratello, cosa è successo: Ventura elogia Trump, la rabbia della fidanzata di Domenico, la verità sull'uscita di Anita, il primo eliminato e i quattro in nomination - Quella di lunedì 13 ottobre è stata una puntata piena, densa di contrasti, emozioni ... Lo riporta msn.com

Grande Fratello: chi entra nella prima puntata/ L’indiscrezione clamorosa sul cast - Cosa accadrà nella prima puntata del Grande Fratello di Simona Ventura? Da ilsussidiario.net

entra grande fratello prendeGrande Fratello, eliminato e nominati di lunedì 13 ottobre. Il paradosso di Rasha e la Palestina - Polemiche, discussioni e siparietti non sempre particolarmente apprezzabili nella terza puntata del reality show di Canale 5 ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Entra Grande Fratello Prende