Lui entra al Grande Fratello lei non la prende benissimo | l’indiscrezione

Il Grande Fratello finalmente in versione Simona Ventura è cominciato da poco e non mancano i drammoni. Stavolta, però, il colpo di scena arriva da fuori le mura della Casa: un concorrente attuale avrebbe avuto una relazione segreta con una donna famosa, e la notizia ha già scatenato un piccolo terremoto tra i fan. Questa stessa persona non sarebbe contenta del suo ingresso nella Casa. No, non sappiamo chi sia, ovviamente. Purtroppo è tutto avvolto da una cortina omertosa di non detti. Sui social è partita la caccia all’identità della misteriosa ex, tra indizi, supposizioni e una valanga di totonomi degni di un giallo sentimentale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lui entra al Grande Fratello, lei non la prende benissimo: l’indiscrezione

News recenti che potrebbero piacerti

Entra nel mondo incantato di Bubbles Revolution, il più grande spettacolo al mondo di bolle di sapone! E torna bambino con noi per una sera! Perchè la felicità è ad una bolla di sapone da te! Marco Zoppi & Rolanda - BUBBLES REVOLUTION T - facebook.com Vai su Facebook

Bena entra nella Casa di #GrandeFratello come un uragano e la sua energia è tutta da scoprire - X Vai su X

Grande Fratello, cosa è successo: Ventura elogia Trump, la rabbia della fidanzata di Domenico, la verità sull'uscita di Anita, il primo eliminato e i quattro in nomination - Quella di lunedì 13 ottobre è stata una puntata piena, densa di contrasti, emozioni ... Lo riporta msn.com

Grande Fratello: chi entra nella prima puntata/ L’indiscrezione clamorosa sul cast - Cosa accadrà nella prima puntata del Grande Fratello di Simona Ventura? Da ilsussidiario.net

Grande Fratello, eliminato e nominati di lunedì 13 ottobre. Il paradosso di Rasha e la Palestina - Polemiche, discussioni e siparietti non sempre particolarmente apprezzabili nella terza puntata del reality show di Canale 5 ... Si legge su msn.com