Luciano Darderi esce subito ad Almaty Mochizuki più scaltro va ai quarti

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi deve subito dire addio all’ATP 250 di Almaty. Il numero 4 del seeding è stato sconfitto dal giapponese Shintaro Mochizuki, che con il suo tennis a metà tra il veloce e l’aggressivo s’impone in un’ora e 4 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 e giocherà ora nei quarti di finale con l’americano Alex Michelsen. Parte più forte il classe 2002 di Villa Gesell, che sul 2-1 va subito a guadagnarsi un break importante approfittando di una spinta importante da fondo, che crea dei problemi a Mochizuki. Il giapponese, però, non demorde, fa entrare il suo avversario in un game lottato e si riprende subito il maltolto. 🔗 Leggi su Oasport.it

