Luca Vildoza e Milica Tasic | chi sono i due sportivi arrestati per aggressione al 118

Repubblica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il play arrivato alla Virtus da pochi mesi, aveva già incontrato Ivanovic al Baskonia. La compagna pallavolista ha giocato in Europa e Usa e a Bologna “faccio finta di essere una turista”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

luca vildoza e milica tasic chi sono i due sportivi arrestati per aggressione al 118

© Repubblica.it - Luca Vildoza e Milica Tasic: chi sono i due sportivi arrestati per aggressione al 118

Leggi anche questi approfondimenti

luca vildoza milica tasicLuca Vildoza e Milica Tasic: chi sono i due sportivi arrestati per aggressione al 118 - Il play arrivato alla Virtus da pochi mesi, aveva già incontrato Ivanovic al Baskonia. Secondo bologna.repubblica.it

luca vildoza milica tasicLuca Vildoza e la moglie Milica Tasic: chi sono gli arrestati per l’aggressione ai sanitari a Bologna - Il playmaker argentino della Virtus, 30 anni, e la pallavolista serba (25) sono accusati di lesioni a personale sanitario dopo la furiosa lite e l’aggressione a un’operatrice del 118 in viale Silvani. Come scrive msn.com

luca vildoza milica tasicIl cestista Luca Vildoza arrestato con la moglie per aver aggredito l’equipaggio di un’ambulanza dopo la vittoria in Eurolega - Il cestista della Virtus Bologna e la pallavolista serba arrestati per aver aggredito un'operatrice sanitaria dopo una discussione per strada ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Luca Vildoza Milica Tasic