Luca Vildoza e Milica Tasic | chi sono i due sportivi arrestati per aggressione al 118

Il play arrivato alla Virtus da pochi mesi, aveva già incontrato Ivanovic al Baskonia. La compagna pallavolista ha giocato in Europa e Usa e a Bologna “faccio finta di essere una turista”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Luca Vildoza e Milica Tasic: chi sono i due sportivi arrestati per aggressione al 118

