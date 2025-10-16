Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic | chi sono gli arrestati per l’aggressione ai sanitari a Bologna

Bologna, 16 ottobre 2025 – Da stamattina sotto le Due Torri tutti parlano di Luca Vildoza, giocatore di pallacanestro della Virtus Bologna, arrestato assieme alla moglie  Milica Tasic Vildoza (i due si sono sposati in estate dopo un lungo fidanzamento) con l’accusa di lesioni a personale sanitario. Ma chi sono Luca Vildoza e Milica Tasic? Luca Vildoza, chi è il giocatore della Virtus arrestato a Bologna. Vildoza gioca nel ruolo di playmaker ed è stato acquistato dalla Virtus nell’ultima sessione estiva di mercato. Trent’anni, Vildoza è nato in Argentina a Mar del Plata, città situata sulla costa della provincia di Buenos Aires, tra le principali località turistiche e balneari con un importante porto (e terra, tra l’altro, di altri campioni sportivi come il ‘Dibu’ Emiliano Martinez, portiere della nazionale argentina di calcio, e Matias Soulé, attaccante della Roma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

