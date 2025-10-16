Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic | chi sono gli arrestati per l’aggressione ai sanitari a Bologna

Bologna, 16 ottobre 2025 – Da stamattina sotto le Due Torri tutti parlano di Luca Vildoza, giocatore di pallacanestro della Virtus Bologna, arrestato assieme alla moglie Milica Tasic Vildoza (i due si sono sposati in estate dopo un lungo fidanzamento) con l’accusa di lesioni a personale sanitario. Ma chi sono Luca Vildoza e Milica Tasic? Luca Vildoza, chi è il giocatore della Virtus arrestato a Bologna. Vildoza gioca nel ruolo di playmaker ed è stato acquistato dalla Virtus nell’ultima sessione estiva di mercato. Trent’anni, Vildoza è nato in Argentina a Mar del Plata, città situata sulla costa della provincia di Buenos Aires, tra le principali località turistiche e balneari con un importante porto (e terra, tra l’altro, di altri campioni sportivi come il ‘Dibu’ Emiliano Martinez, portiere della nazionale argentina di calcio, e Matias Soulé, attaccante della Roma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic: chi sono gli arrestati per l’aggressione ai sanitari a Bologna

Argomenti simili trattati di recente

Luca Vildoza arrestato insieme alla moglie dopo Virtus Bologna-AS Monaco per aver aggredito personale sanitario in servizio. lo riporta Il Resto del Carlino. #Virtus @VuNereBologna - X Vai su X

Chi saranno i 12 a referto al PalaCarnera di Udine? OUT Abramo Canka per infortunio (distorsione alla caviglia) ? Contro Napoli sono rimasti in tribuna Luca Vildoza e Aliou Diarra oltre all'infortunato Nicola Akele - facebook.com Vai su Facebook

Luca Vildoza arrestato con la moglie, il playmaker della Virtus Bologna e la donna hanno aggredito i sanitari di un'abulanza - Il playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie, Milica Vildoza, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per ... Riporta corriereadriatico.it

Luca Vildoza arrestato, il play della Virtus Bologna e la moglie in manette per aver aggredito l'operatrice sanitaria di un'ambulanza - Il playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie Milica Tasic, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice ... Come scrive msn.com

Il cestista Luca Vildoza arrestato con la moglie per aver aggredito l’equipaggio di un’ambulanza dopo la vittoria in Eurolega - Il cestista della Virtus Bologna e la pallavolista serba arrestati per aver aggredito un'operatrice sanitaria dopo una discussione per strada ... Segnala ilfattoquotidiano.it