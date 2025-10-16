Luca Vildoza della Virtus Bologna arrestato con la moglie operatrice di un' ambulanza afferrata per il collo

Il giocatore della Virtus Bologna Luca Vildoza è stato arrestato con l'accusa di lesioni: un'operatrice sanitaria sarebbe stata afferrata per il collo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Luca Vildoza della Virtus Bologna arrestato con la moglie, operatrice di un'ambulanza "afferrata per il collo"

