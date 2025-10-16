Luca Vildoza della Virtus Bologna arrestato con la moglie operatrice di un' ambulanza afferrata per il collo
Il giocatore della Virtus Bologna Luca Vildoza è stato arrestato con l'accusa di lesioni: un'operatrice sanitaria sarebbe stata afferrata per il collo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ARRESTATO LUCA VILDOZA!? Secondo Il Carlino, l'argentino della Virtus Bologna avrebbe "provocato e poi aggredito, senza motivo, un equipaggio della Croce Rossa, che in ambulanza, lungo i viali, stava andando a soccorrere un ferito". L'indiscrezione.. - X Vai su X
Chi saranno i 12 a referto al PalaCarnera di Udine? OUT Abramo Canka per infortunio (distorsione alla caviglia) ? Contro Napoli sono rimasti in tribuna Luca Vildoza e Aliou Diarra oltre all'infortunato Nicola Akele - facebook.com Vai su Facebook
Vildoza e sua moglie arrestati dopo Virtus Bologna-Monaco: avrebbe aggredito il personale di un’ambulanza - Il giocatore della Virtus Bologna, Luca Vildoza, e la moglie sono stati arrestati dopo una lite con un’ambulanza della Croce Rossa ... Lo riporta fanpage.it
Luca Vildoza arrestato, il play della Virtus Bologna e la moglie in manette per aver aggredito l'operatrice sanitaria di un'ambulanza - Il playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie Milica Tasic, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice ... msn.com scrive
Basket, aggredisce operatrice sanitaria a Bologna: arrestato cestista Virtus Luca Vildoza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Basket, aggredisce operatrice sanitaria a Bologna: arrestato cestista Virtus Luca Vildoza ... Riporta tg24.sky.it