Luca Vildoza arrestato con la moglie per aggressione a personale sanitario | cosa è successo

Luca Vildoza, giocatore della Virtus, è stato arrestato insieme alla moglie Milica Tasic, pallavolista serba, con l'accusa di lesioni a personale sanitario dopo aver volontariamente bloccato un'ambulanza con la sua auto. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 15 ottobre poche ore. 🔗 Leggi su Today.it

