Il comitato dei sei quotidiani del gruppo Nem (Nord Est Multimedia) è stato convocato giovedì 16 ottobre 2025 per un incontro dal direttore Luca Ubaldeschi e dai vertici aziendali. Lo riporta Prima Online, specificando che all’ordine del giorno ci sono le dimissioni dello stesso Ubaldeschi. Nem, società costituita da alcune delle principali famiglie imprenditoriali di Veneto e Friuli Venezia-Giulia e guidata da Enrico Marchi, nel 2023 ha acquistato da Gedi (di proprietà della famiglia Elkann-Agnelli) i quotidiani del Nord Est ( Il Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova e La Tribuna di Treviso ) e, secondo voci insistenti, sarebbe ora interessato all’acquisto de La Stampa, sempre di proprietà di Gedi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Luca Ubaldeschi lascia la direzione di Nem