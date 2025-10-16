Luca Ravenna porta la stand-up comedy al Carisport con il nuovo show Flamingo

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È “Flamingo” il nuovo e atteso spettacolo comico di Luca Ravenna, che torna a Cesena giovedì 23 aprile 2026 al Nuovo Teatro Carisport, riaperto a inizio anno dopo la lunga chiusura necessaria all’esecuzione degli interventi di ripristino della struttura. Si tratta dell’unico spettacolo in Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

