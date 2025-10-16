Luca Ravenna porta la stand-up comedy al Carisport con il nuovo show Flamingo
È “Flamingo” il nuovo e atteso spettacolo comico di Luca Ravenna, che torna a Cesena giovedì 23 aprile 2026 al Nuovo Teatro Carisport, riaperto a inizio anno dopo la lunga chiusura necessaria all’esecuzione degli interventi di ripristino della struttura. Si tratta dell’unico spettacolo in Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LUCA RAVENNA – FLAMINGO Mestre – Teatro Corso Venerdì 13 febbraio 2026 – ore 21:15 Info e biglietti: https://www.dalvivoeventi.it/spettacoli_view.asp?id=714&a=luca-ravenna&s=flamingo Luca Ravenna torna a teatro con FLAMINGO, il nuovo spe - facebook.com Vai su Facebook
Luca Ravenna in concerto al Teatro Regio con Flamingo - X Vai su X
Stand up comedy week a Milano: una settimana di risate. Dagli show di Luca Ravenna al podcast di Arianna Porcelli Safonov: tutti gli appuntamenti - Il festival è organizzato da Yellowsquare, Ghe pensi mi e Osteria Democratica: appuntamenti tutti i giorni fino a domenica 19 ottobre ... Come scrive milano.corriere.it
Luca Ravenna porta in scena Flamingo - A grande richiesta Luca Ravenna sarà al Teatro Regio di Parma lunedì 13 aprile 2026 con FLAMINGO il nuovo spettacolo comico d ... Scrive parmatoday.it
Tutti i segreti della stand up comedy: dall'Osteria democratica al Ghe Pensi Mi, così si riempiono i locali di Milano - I comici preparano un monologo ma interagiscono anche con il pubblico, unendo tecnica a improvvisazione. Secondo milanotoday.it