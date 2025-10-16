Luca Guadagnino e After the Hunt | Il cinema amplifica la verità I dettagli? Ho imparato tutto da Hitchcock

La potenza del cibo, le nuove generazioni, il talento di Ayo Edebiri. Una mattinata esclusiva il regista, che dice: "I ragazzi di oggi sono trasversali e pronti a tutto. La fragilità? Meravigliosa". "Tutto inizia dalla brillante sceneggiatura di Nora Garrett. Trama avvincente, personaggi avvincenti. Tutto ciò che fanno ha a che fare con il fatto che potrebbero o meno trovarsi in una posizione di potere". A parlare, in apertura di incontro, è Luca Guadagnino. Movieplayer.it lo ha incontrato in una calda giornata di fine agosto, a margine della presentazione a Venezia 82 del suo After the Hunt - Dopo la caccia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Luca Guadagnino e After the Hunt: "Il cinema amplifica la verità. I dettagli? Ho imparato tutto da Hitchcock"

Contenuti che potrebbero interessarti

After the Hunt – Dopo la caccia: Julia Roberts e Andrew Garfield in un dramma provocatorio firmato Luca Guadagnino. Un campus universitario, un'accusa che divide, e una verità da ricostruire tra zone d’ombra e tensioni morali. Scopri trama, cast e recensioni - facebook.com Vai su Facebook

‘Piccoli fuochi’ di Peter Del Monte torna a brillare grazie al restauro curato da #Cinecittà, che verrà presentato ad @alicenellacitta 2025 in una proiezione-evento, venerdì 17 ottobre, alla presenza di Valeria Golino, Luca Guadagnino e della sceneggiatrice Fra - X Vai su X

After the Hunt , il film di Luca Guadagnino al cinema: la clip in anteprima esclusiva con Julia Roberts e Ayo Edebiri - Dal 16 ottobre è al cinema After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino, un thriller vibrante che avrà come protagonisti Julia Roberts, Ayo Edebiri a Andrew Garfield ... Lo riporta vogue.it

After the hunt, non il miglior Guadagnino - Titoli di testa, musica compresa: riferimento facile da decifrare. Secondo ilgazzettino.it

I film di Luca Guadagnino sono meno americani di quanto sembrano - Una spiegazione di come sono pensati, finanziati e distribuiti, ora che è uscito il suo ultimo: “After the Hunt” ... Segnala ilpost.it