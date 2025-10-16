Luc Besson e Matilda De Angelis al Conca Verde per l’anteprima di Dracula

Bergamo. Lunedì 27 ottobre al Cinema Conca Verde, a Bergamo, il regista Luc Besson e l’attrice Matilda De Angelis dialogheranno con il pubblico dopo la proiezione in anteprima di “Dracula – L’amore perduto”. Il film verrà proposto alle 20.30 nella versione originale inglese con sottotitoli in italiano e uscirà in prima visione da mercoledì 29 ottobre. Una nuova, oscura interpretazione del mito di Dracula, con un magnetico Caleb Landry Jones, affiancato da Christoph Waltz, Matilda De Angelis e Zoë Bleu. Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della sua amata, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

