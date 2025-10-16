Luc Besson e Matilda De Angelis al Conca Verde per l’anteprima di Dracula
Bergamo. Lunedì 27 ottobre al Cinema Conca Verde, a Bergamo, il regista Luc Besson e l’attrice Matilda De Angelis dialogheranno con il pubblico dopo la proiezione in anteprima di “Dracula – L’amore perduto”. Il film verrà proposto alle 20.30 nella versione originale inglese con sottotitoli in italiano e uscirà in prima visione da mercoledì 29 ottobre. Una nuova, oscura interpretazione del mito di Dracula, con un magnetico Caleb Landry Jones, affiancato da Christoph Waltz, Matilda De Angelis e Zoë Bleu. Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della sua amata, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
Desiderio, immortalità e cinema allo stato puro. Il 25 ottobre il Cinema Metropolitan diventa il castello di #Dracula – L’amore perduto: Luc Besson e Matilda De Angelis saranno in sala per presentare il film in #anteprima e incontrare il pubblico. 25 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Luc Besson, il visionario regista di cult come Léon, Nikita e Dogman, sarà protagonista a #LuccaCG25 mercoledì 29 ottobre. Presenterà sul grande schermo il suo nuovo film “Dracula - L’amore perduto” alle ore 18 al Cinema Astra, con Matilda De Angelis, tra l - X Vai su X
Matilda De Angelis, l’attrice bolognese nel cast di Dracula di Luc Besson - Che la carriera di Matilda De Angelis stesse prendendo una piega internazionale, lo avevamo già capito con ‘The Undoing’, serie tv in cui l’attrice bolognese recitava al ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Matilda De Angelis entra nel cast di Dracula - A Love Tale, film diretto da Luc Besson - A Love Tale ha annunciato nella giornata di oggi l'arrivo di Zoë Bleu Sidel (Gonzo Girl), la figlia di Rosanna Arquette, nel ruolo di Elisabeta/Mina, e di Matilda De ... Lo riporta movieplayer.it
Dracula – A Love Tale, Matilda De Angelis nel cast del nuovo film di Luc Besson - Il sito americano Deadline rivela che l’attrice italiana reciterà nel lungometraggio diretto dal regista francese e incentrato sul vampiro più famoso della storia del cinema. Da tg24.sky.it