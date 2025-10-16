Promossa da Consorzio Sol.Co Città Aperta, F ondazione Architetti Bergamo e Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bergamo e Comune di Bergamo Servizio Partecipazione e Reti di Quartiere, sarà aperta dal 17 ottobre 2025 al 10 gennaio 2026 Dal 17 ottobre 2025 al 10 gennaio 2026, gli Spazi di Quartiere di Borgo Palazzo “Costante Coter”, Celadina “ Al Civico 7”, Longuelo e Villaggio Sposi ospitano una nuova mostra fotografica “ Love architettura”, progetto diffuso che mette in dialogo la memoria architettonica della città con lo sguardo di un fotografo contemporaneo per valorizzare il patrimonio architettonico del Novecento e promuovere nuove forme di partecipazione culturale nei territori della città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Love architettura”, uno sguardo contemporaneo per raccontare la città e avvicinarla ai cittadini