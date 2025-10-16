Lovati | Corona è geniale abbiamo dei progetti Nuova vita dopo Sempio

Nuove avventure in territori diversi da quelli legali per Massimo Lovati. Per l'ormai ex avvocato di Andrea Sempio si aprono nuove porte dopo la grande esposizione mediatica per il caso di Garlasco e, a quanto pare, proprio da parte di Fabrizio Corona ossia dell'autore del "trappolone", come è stato definito dallo stesso legale di Vigevano. Ma con l'ex agente fotografico il confine tra realtà e finzione è sempre sullo sfondo. In un"intervista al Corriere della sera Lovati spiega di essere dispiaciuto per essere stato esonerato da Sempio dopo le polemiche per l'intervista, forse "rubata", a Falsissimo: "Ma la vita continua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

