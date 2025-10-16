Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di giovedì 16 ottobre

Dalle estrazioni del Lotto a quelle del Superenalotto: ecco tutti i numeri vincenti di oggi, 16 ottobre 2025 L’attesa sta per finire. Il secondo appuntamento stagionale con le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto è ormai alle porte. Diversi utenti si stanno affrettando per perfezionare le ultime giocate in vista di un turno che si prospetta piuttosto scintillante. Con un montepremi sempre più alto, l’aiuto della ‘dea bendata’ potrebbe infatti far saltare clamorosamente il banco. Come ogni sera, vi forniremo puntuali ragguagli sugli ultimi aggiornamenti, seguendo con voi tutte le estrazioni della serata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 16 ottobre

