Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 16 ottobre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 74 (73) 31 (71) 20 (69) 46 (63) 47 (52) Cagliari: 85 (110) 8 (90) 48 (84) 74 (60) 31 (57) Firenze: 42 (100) 76 (87) 89 (62) 69 (61) 22 (48) Genova: 73 (56) 68 (52) 10 (50) 85 (45) 39 (43) Milano: 47 (70) 56 (69) 51 (66) 46 (52) 64 (51) Napoli: 33 (64) 10 (59) 1 (55) 59 (53) 58 (53) Palermo: 59 (94) 45 (70) 85 (62) 65 (59) 89 (52) Roma: 63 (86) 16 (73) 86 (58) 45 (43) 2 (41) Torino: 4 (80) 46 (72) 36 (61) 88 (52) 89 (51) Venezia: 16 (77) 49 (64) 37 (63) 71 (58) 44 (52) Nazionale: 82 (113) 59 (89) 35 (83) 58 (78) 73 (68). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

