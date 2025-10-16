L'orsa F3 ha perso il radiocollare appena una settimana dopo essere stata liberata in natura

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo meno di una settimana dalla liberazione, l’orsa F3 ha perso il radiocollare che le era stato applicato per seguirne gli spostamenti. L’animale sarà comunque monitorato tramite marche auricolari e analisi genetiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

