L'orsa F3 ha perso il radiocollare appena una settimana dopo essere stata liberata in natura

Dopo meno di una settimana dalla liberazione, l’orsa F3 ha perso il radiocollare che le era stato applicato per seguirne gli spostamenti. L’animale sarà comunque monitorato tramite marche auricolari e analisi genetiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

LA "NONNA ORSA" F3 PERDE IL RADIOCOLLARE, ERA TORNATA IN LIBERTA' IL 6 OTTOBRE Una nota stampa della provincia autonoma di Trento informa che l'orsa F3 ha perso il radiocollare. Si tratta di uno dei plantigradi più anziani del trentino, che lo s - facebook.com Vai su Facebook

L’orsa F3 ha perso il radiocollare appena una settimana dopo essere stata liberata in natura - Dopo meno di una settimana dalla liberazione, l’orsa F3 ha perso il radiocollare che le era stato applicato per seguirne gli spostamenti ... Come scrive fanpage.it

Reimmessa in natura da una settimana, l'orsa F3 ha perso il radiocollare - L’orsa F3, reimmessa in natura lo scorso 6 ottobre dopo il periodo di osservazione presso l’area faunistica del Casteller, ha perso il radiocollare di cui era stata munita. Riporta ildolomiti.it

L'orsa F3 non indossa più il radiocollare e ora è (quasi) un fantasma - O, per meglio dire, pare sia stata proprio la stessa orsa a farle perdere, riuscendo a sfilarsi il radiocollare che le era stato applicato. Come scrive trentotoday.it