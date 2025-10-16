L' oroscopo di oggi - giovedì 16 ottobre 2025
Ariete ??. Inizi la giornata carico di impegni ma anche nella determinazione di ottenere il più possibile dei risultati tangibili. Caro Ariete, oggi sei padrone della scena, attento ai dettagli nel tuo lavoro, dove desideri che le cose possano funzionare in un certo modo. Sole e Venere in opposizione, possono creare qualche fastidio nelle relazioni strette: presta attenzione alle parole perché per eccesso di energie, l’altro potrebbe fraintendere i tuoi veri intenti. Forma fisica smagliante: Marte accende la voglia di piacere e di piacerti, senza più farti condizionare da ciò che possono pensare di te e delle tue abitudini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
