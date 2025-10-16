L' oro olimpico Antonella Palmisano ospite d' onore della quarta edizione di Pesgara per la legalità

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 e il 19 ottobre appuntamento con la quarta edizione di “Pesgara per la legalità” con ospite d’onore domenica, quando ci sarà la gara podistica competitiva, la medaglia olimpica della marcia Antonella Palmisano. L’evento, che vede insieme enti, istituzioni e forze dell’ordine è stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

oro olimpico antonella palmisanoAntonella Palmisano a Vanity Fair: "Il caso Schwazer ha danneggiato l'immagine della marcia. Doping? Per non esistono seconde occasioni" - La 34enne campionessa di Molfetta, che a 3 anni dalla vittoria dell'oro olimpico a Tokyo nella 20 km di marcia ha festeggiato un argento ... eurosport.it scrive

oro olimpico antonella palmisanoPalmisano, l'attacco a Schwazer scatena la bufera social. Insulti e minacce alla marciatrice: “Sono inorridita” - Antonella Palmisano vittima di insulti e minacce sui social dopo l'attacco a Schwazer sul doping. Da sport.virgilio.it

oro olimpico antonella palmisanoAntonella Palmisano: "Le mie medaglie continuano a essere ignorate, ora basta" - Lo sfogo della marciatrice azzurra sui social, contro il direttore tecnico e la federazione europea che non hanno menzionato le sue vittorie nel bilancio dei mondiali e nell' annuncio dei prossimi Eur ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Oro Olimpico Antonella Palmisano