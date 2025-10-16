Loro due nel camerino… Ho i video Ballando con le Stelle Rossella Erra sgancia una bomba

Da quando Milly Carlucci ha annunciato ufficialmente la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, le aspettative sono salite alle stelle. L’ingresso della conduttrice partenopea nello storico programma di Rai 1 è stato salutato come il vero colpo di scena di questa edizione: un ritorno in grande stile per una delle figure più iconiche della televisione italiana. Già alla vigilia della prima puntata, i bookmaker la davano come favorita assoluta alla vittoria, scommettendo sulla sua capacità di conquistare pubblico e giuria con carisma e determinazione. Ma, come spesso accade, le sorprese non sono mancate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it