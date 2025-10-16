L’orgoglio dell’assessore Mariani | Dobbiamo farci trovare pronti Illegalità in continua evoluzione

C’è il desiderio di servire il territorio a 360 gradi sul tema della sicurezza. Questa passa di sicuro dalla classica attività di controllo delle strade, ma al giorno d’oggi non bisogna farsi trovare impreparati di fronte ai nuovi fenomeni e all’evoluzione dellillegalità. Ecco dunque la specializzazione contro i reati informatici e quella per il trasporto organi. Per questo non posso fare altro che ringraziare il comandante Claudio Delpero". Fabio Mariani (foto), assessore alla Sicurezza, è fiero del corpo di polizia locale. "I reati informatici – spiega l’assessore - aumentano di giorno in giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

