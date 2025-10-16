Lorenzo Sonego piega in due set Kovacevic e approda ai quarti di finale a Stoccolma
La maledizione della seconda vittoria in fila è stata spezzata da Lorenzo Sonego a Stoccolma. Sul veloce indoor svedese, il torinese (n.47 del ranking) si è imposto negli ottavi di finale dell’ ATP250 contro l’americano Aleksandar Kovacevic (n.69 del mondo) col punteggio di 7-6 (3) 6-1 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Un match in cui Sonny è stato abile a tenersi in linea di galleggiamento nel primo parziale, cancellando una palla set nel dodicesimo game e dilagando nella seconda frazione. Quarti di finale raggiunti, cosa che non accadeva dal torneo di Marsiglia di quest’anno, dove affronterà il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e il francese Ugo Humbert. 🔗 Leggi su Oasport.it
