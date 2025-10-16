Lorenzo Musetti può guadagnare una posizione nella Race a Bruxelles E le Finals sono sempre più vicine

Lorenzo Musetti risponde a Felix Auger-Aliassime e accede ai quarti di finale dell’ATP 250 di Bruxelles 2025, facendo un ulteriore passo avanti verso la qualificazione alle Finals di Torino. L’azzurro, esentato dal primo turno con un bye grazie al suo status di n.1 del seeding in Belgio, ha vinto il match d’esordio nel torneo imponendosi per 7-6 7-5 sul tedesco Yannick Hanfmann. Con questo successo, il 23enne carrarino ha raggiunto ai quarti il big server francese Giovanni Mpetshi-Perricard con la prospettiva di mettere in cascina punti preziosi per avvicinarsi all’obiettivo del pass per il Master di fine anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

