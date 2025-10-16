Lorenzo Musetti può guadagnare una posizione nella Race a Bruxelles E le Finals sono sempre più vicine
Lorenzo Musetti risponde a Felix Auger-Aliassime e accede ai quarti di finale dell’ATP 250 di Bruxelles 2025, facendo un ulteriore passo avanti verso la qualificazione alle Finals di Torino. L’azzurro, esentato dal primo turno con un bye grazie al suo status di n.1 del seeding in Belgio, ha vinto il match d’esordio nel torneo imponendosi per 7-6 7-5 sul tedesco Yannick Hanfmann. Con questo successo, il 23enne carrarino ha raggiunto ai quarti il big server francese Giovanni Mpetshi-Perricard con la prospettiva di mettere in cascina punti preziosi per avvicinarsi all’obiettivo del pass per il Master di fine anno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Avanti così! Lorenzo Musetti archivia la pratica Hanfmann e avanza a Burxelles: che match! - facebook.com Vai su Facebook
Avanti così! Lorenzo Musetti archivia la pratica Hanfmann e avanza a Burxelles: che match! #Tennis #Musetti - X Vai su X
Lorenzo Musetti alle Atp Finals? Cosa serve al tennista per qualificarsi - Grazie alla qualificazione in finale al 250 di Chengdu, in Cina, il 23enne di Carrara è infatti settimo nella Race che determina gli otto ... Scrive lettera43.it
Musetti chiede scusa dopo la frase urlata in campo contro i tifosi cinesi: “Era un momento…” - Nonostante le tante difficoltà, alla fine Lorenzo Musetti ce l'ha fatta ad approdare al secondo turno dell'Atp 500 di Pechino. Riporta corrieredellosport.it
Musetti in finale all'Atp Chengdu: Shevchenko battuto in due set - 1 nel torneo cinese, il carrarino ha dominato la semifinale contro il kazako Alexander Shevchenko, battuto ... Da sport.sky.it