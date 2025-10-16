Lorenzo Finn tutto confermato | resterà nella squadra development della Red Bull anche per il 2026
Ci si attendeva un aggiornamento della Red Bull Bora Hansgrohe su Lorenzo Mark Finn e così è stato. La squadra tedesca ha annunciato che il giovane italiano rimarrà nella formazione Under 23 anche per la prossima stagione. La Red Bull ha infatti creato l’anno scorso una rosa development, per far crescere e formare i rookies che avranno anche la possibilità di partecipare ad alcune gare professionistiche. Questo è il programma stabilito per la prossima stagione di Lorenzo Mark Finn, che già si è confrontato quest’anno con i corridori del livello più alto. Il campione del mondo Under 23 resterà perciò nella formazione tedesca, augurandosi di partecipare a più corse professionistiche possibili, per testare i suoi miglioramenti ed accelerare il suo percorso con l’obiettivo di diventare a tutti gli effetti un ciclista professionista. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Red Bull-Bora-hansgrohe unveils its U23 roster for the upcoming season, featuring seven new talents, including world champion U23 Lorenzo Finn. The team emphasizes developing young cyclists from within. Check out the full roster and details here: - X Vai su X
In occasione del Lombardia abbiamo incontrato Ralph Denk, grande capo della Red Bull-Bora-hansgrohe dove militano Giulio Pellizzari, Lorenzo Finn, e dall’anno prossimo anche Remco Evenepoel. - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Finn, tutto confermato: resterà nella squadra development della Red Bull anche per il 2026 - Ci si attendeva un aggiornamento della Red Bull Bora Hansgrohe su Lorenzo Mark Finn e così è stato. Si legge su oasport.it
Lorenzo Finn non si conferma! Jarno Widar si prende l'oro, 4° beffardo per Simone Gualdi che perde la volata per il podio - Niente medaglia per gli azzurri in una delle prove in cui avevamo messo il cerchietto rosso alla viglia della competizione. Segnala eurosport.it
Viviani a tutto tondo: "All'Elia bambino direi di rifare tutto quello che ha fatto. Lorenzo Finn nuovo fenomeno del ciclismo italiano" - Il corridore veneto si è raccontato a 360° all'indomani dell'annuncio della scelta di appendere la bicicletta al chiodo a fine stagione. Lo riporta eurosport.it