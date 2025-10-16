Lorenzo Finn tutto confermato | resterà nella squadra development della Red Bull anche per il 2026

Ci si attendeva un aggiornamento della Red Bull Bora Hansgrohe su Lorenzo Mark Finn e così è stato. La squadra tedesca ha annunciato che il giovane italiano rimarrà nella formazione Under 23 anche per la prossima stagione. La Red Bull ha infatti creato l’anno scorso una rosa development, per far crescere e formare i rookies che avranno anche la possibilità di partecipare ad alcune gare professionistiche. Questo è il programma stabilito per la prossima stagione di Lorenzo Mark Finn, che già si è confrontato quest’anno con i corridori del livello più alto. Il campione del mondo Under 23 resterà perciò nella formazione tedesca, augurandosi di partecipare a più corse professionistiche possibili, per testare i suoi miglioramenti ed accelerare il suo percorso con l’obiettivo di diventare a tutti gli effetti un ciclista professionista. 🔗 Leggi su Oasport.it

