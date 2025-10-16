L'operazione nostalgia di Victoria's Secret che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata

Il brand ha passato decenni a far sentire le donne inadeguate, puntando su canoni estetici molto restrittivi. Ora, presta attenzione alle donne con corpi diversi, sbandierando la parola "inclusività". Di fondo, c'è un problema di credibilità, anche perché nel 2025 ha ancora portato in passerella un'estetica patinata che oggi fa molta meno presa, soprattutto sulle nuove generazioni. Le donne non si accontentano di vedere Angeli magrissimi con le ali, perché hanno imparato a reclamare a gran voce il loro posto nel mondo, affermando il loro valore oltre la taglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it