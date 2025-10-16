L'operazione nostalgia di Victoria's Secret che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata
Il brand ha passato decenni a far sentire le donne inadeguate, puntando su canoni estetici molto restrittivi. Ora, presta attenzione alle donne con corpi diversi, sbandierando la parola "inclusività". Di fondo, c'è un problema di credibilità, anche perché nel 2025 ha ancora portato in passerella un'estetica patinata che oggi fa molta meno presa, soprattutto sulle nuove generazioni. Le donne non si accontentano di vedere Angeli magrissimi con le ali, perché hanno imparato a reclamare a gran voce il loro posto nel mondo, affermando il loro valore oltre la taglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
QUANTI RICORDI E TANTA NOSTALGIA DEI MIEI 4 ANNI IN CAMPAGNA CON I NONNI . - facebook.com Vai su Facebook
La #Lazio che il #10ottobre 1965 batté la #asroma nel #derbydellacapitale. Il gol vittoria è di Vito D'Amato che “imperversa mettendo alla frusta i suoi oppositori” | #LazioNostalgia Pagni, Zanetti, Dotti, Vitali, Cei, Carosi Ciccolo, Mari, Bartu, D'Am - X Vai su X
L’operazione nostalgia di Victoria’s Secret, che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata - Il brand ha passato decenni a far sentire le donne inadeguate, puntando su canoni estetici molto restrittivi. Da fanpage.it