L’Opera al Centro | al Vittorio Emanuele si inaugura nel tempo di Maria Berenato
Venerdì 17 ottobre alle ore 18:00, alla presenza del presidente Orazio Miloro, prende il via la Stagione Artistica 20252026 de “L’Opera al Centro”, a cura di Giuseppe La Motta, con l’inaugurazione della mostra .nel tempo. di Maria Berenato, accompagnata dal testo critico di Anna Maimone.La nuova. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
