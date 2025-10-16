londra lottatori di sumo giapponesi alla royal albert hall

I lottatori di sumo giapponesi posano davanti alla Royal Albert Hall di Londra prima dell’inizio dei combattimenti di un torneo di cinque giorni. Questi lottatori portano 1.500 anni di tradizione nella capitale britannica, è solo la seconda volta che questo torneo d’élite si tiene fuori dal Giappone. La prima fu nel 1991 nella stessa sede. Gli organizzatori dell’evento londinese affermano di voler mostrare la ricca cultura giapponese e il suo sport tradizionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

